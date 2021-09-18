«Ливерпуль» начал переговоры по новому контракту с Кейта
«Ливерпуль» планирует продлить контракт с полузащитником Наби Кейта, сообщает Calciomercato.
По информации источника, мерсисайдцы уже начали переговоры по новому соглашению с 26-летним гвинейцем.
Кейта выступает за «Ливерпуль» с лета 2018 года. В сезоне-2021/22 футболист провел 4 матча за команду и не отличился результативными действиями. Нынешний контракт игрока действует до конца июня 2023 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.calciomercato.com/news/liverpool-tratta-il-rinnovo-di-un-centrocampista-88054
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