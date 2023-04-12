Рэшфорд выбыл на неопределенный срок из-за мышечной травмы

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд выбыл на неопределенный срок из-за мышечной травмы, полученной в матче 30-го тура АПЛ против «Эвертона» (2:0).

Известно, что 25-летний англичанин точно не примет участие в первом матче 1/4 финала Лиги Европы против «Севильи», который состоится в четверг, 13 апреля.

Медицинский штаб «красных дьяволов» заявил, что футболист пропустит еще несколько игр, но не назвал точные сроки восстановления игрока. При этом в клубе уверены, что форвард вернется в строй до конца нынешнего сезона.

В сезоне-2022/23 Рэшфорд забил 28 голов и сделал 10 результативных передач в 47 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.