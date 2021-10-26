Рэшфорд второй год подряд включен в Football Black List

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд вошел в список претендентов на премию Football Black List 2021, сообщает Sky Sports. 23-летний английский футболист попадает в этот список второй год подряд.

Сюда также вошли нападающий «Брентфорда» Айвен Тоуни, Никита Пэррис из женского «Арсенала», главный тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту и другие.

«Это список влиятельных людей, которые меняют футбол. Это иллюстрация того вклада, который чернокожие сообщества вносят в футбол. Те, кто представлен сегодня, пополнят ряды знаменитых людей, вошедших в этот список за последнее десятилетие, включая Рахима Стерлинга, Яна Райта, Хоуп Пауэлл, Рио Фердинанда, Германа Оусли и Рейчел Янки», — передает слова одного из соучредителей премии Football Black List Sky Sports.

Премия Football Black List была основана в 2008 году. Главная цель проекта — отмечать успехи и влияние людей из темнокожего сообщества на футбольную индустрию.