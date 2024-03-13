Гиггз стал спортивным директором «Солфорд Сити», он не работал после скандала с обвинениями в домашнем насилии

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз стал спортивным директором клуба «Солфорд Сити», сообщает The Telegraph.

По информации 50-летний валлиец уже приступил к работе, хотя клуб не объявлял о его назначении официально.

Гиггз является одним из совладельцев «Солфорд Сити», выступающего в четвертом по силе английском дивизионе, вместе с Гари Невиллом, Филом Невиллом и Ники Баттом.

Гиггз не работал в футболе с 2022 года, когда покинул пост главного тренера сборной Уэльса. Экс-футболисту были предъявлены обвинения в причинении телесных повреждений бывшей девушке Кейт Гревилл и ее сестре.

Летом прошлого года суд снял все обвинения с Гиггза.