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Сегодня, 19:42

Рахим Стерлинг заинтересован в переходе в «Челси»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг заинтересован в переходе в «Челси», утверждает ESPN.

По данным источника, 27-летний англичанин впечатлен амбициями новых владельцев клуба из Лондона.

«Синие» уже сделали первое предложение по трансферу игрока, но оно не устроило «горожан». Клуб из Манчестера хочет получить за игрока 55-60 миллионов евро.

В минувшем сезоне Стерлинг провел 47 матчей за «Ман Сити», в которых забил 17 голов и сделал 5 результативных передач.

Контракт нападающего с клубом из Манчестера рассчитан до 30 июня 2023 года.

Рахим Стерлинг
ФК Манчестер Сити
ФК Челси
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