Автомобиль Криштиану Роналду попал в аварию на Мальорке
Автомобиль нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду стал участником ДТП, сообщает La Vanguardia.
Автомобиль Bugatti Veyron, владельцем которого является Криштиану Роналду, врезался в сарай для инструментов, в котором хранились газовые баллоны.
Нападающий, который проводит отпуск с семьей на Мальорке, в машине не находился. На данный момент неизвестно, кто был в авто на момент ДТП, но пострадавших нет. По версии полиции, водитель не справился с управлением.
В минувшем сезоне Роналду провел за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах 39 матчей, забил 24 гола, сделал три ассиста.
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14
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|0
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|0
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15
|Саутгемптон
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|0
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|0
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16
|Эвертон
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|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фулхэм
|0
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|0
|0
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|0
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19
|Борнмут
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
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Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
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|6.08
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|
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Эвертон – Челси
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МЮ – Брайтон
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