Автомобиль Криштиану Роналду попал в аварию на Мальорке

Автомобиль нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду стал участником ДТП, сообщает La Vanguardia.

Автомобиль Bugatti Veyron, владельцем которого является Криштиану Роналду, врезался в сарай для инструментов, в котором хранились газовые баллоны.

Нападающий, который проводит отпуск с семьей на Мальорке, в машине не находился. На данный момент неизвестно, кто был в авто на момент ДТП, но пострадавших нет. По версии полиции, водитель не справился с управлением.

В минувшем сезоне Роналду провел за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах 39 матчей, забил 24 гола, сделал три ассиста.