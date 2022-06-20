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Сегодня, 20:13

Автомобиль Криштиану Роналду попал в аварию на Мальорке

Иван Шитик
Корреспондент
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Автомобиль нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду стал участником ДТП, сообщает La Vanguardia.

Автомобиль Bugatti Veyron, владельцем которого является Криштиану Роналду, врезался в сарай для инструментов, в котором хранились газовые баллоны.

Нападающий, который проводит отпуск с семьей на Мальорке, в машине не находился. На данный момент неизвестно, кто был в авто на момент ДТП, но пострадавших нет. По версии полиции, водитель не справился с управлением.

В минувшем сезоне Роналду провел за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах 39 матчей, забил 24 гола, сделал три ассиста.

Криштиану Роналду
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