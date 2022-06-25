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Сегодня, 17:27

Рахим Стерлинг склоняется к переходу в «Челси»

Рахим Стерлинг склоняется к переходу в «Челси» из «Манчестер Сити»
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг склоняется к переходу в «Челси», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

«Синие» уже сделали первое предложение по трансферу игрока, но оно не устроило «горожан». Клуб из Манчестера хочет получить за игрока 55-60 миллионов евро, переговоры продолжаются.

В минувшем сезоне Стерлинг провел 47 матчей за «Ман Сити», в которых забил 17 голов и сделал 5 результативных передач.

Контракт 27-летнего нападающего с клубом из Манчестера рассчитан до 30 июня 2023 года.

Рахим Стерлинг
ФК Манчестер Сити
ФК Челси
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