Кукурелья согласовал условия контракта с «Манчестер Сити» до 2027 года

Полузащитник «Брайтона» Марк Кукурелья близок к переходу в «Манчестер Сити». Он уже согласовал с «горожанами» контракт до 2027 года, сообщает The Telegraph.

Ранее появлялась информация, что чемпионы Англии заплатят за 23-летнего испанца, который является приоритетной целью для главного тренера Хосепа Гвардиолы, 60 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Кукурелья сделал 2 результативных передачи в 38 матчах за «Брайтон».

Кукурелья является воспитанником «Барселоны». Он окончательно покинул команду летом 2020 года, перейдя в «Хетафе». Через год испанский защитник стал футболистом «Брайтона».