Агент Зиеша прилетел в Италию на переговоры с «Миланом»

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш летом может перейти в «Милан». Агент игрока уже прилетел в Италию на переговоры с миланским клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее 29-летний марокканец выразил желание уйти из лондонского клуба.

Зиеш выступает за «Челси» с июля 2020 года. В сезоне-2021/22 полузащитник забил 8 голов и сделал 6 результативных передач в 44 матчах за лондонскую команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость марокканца в 28 миллионов евро.