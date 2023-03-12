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Сегодня, 18:30

Рафинья интересен «Челси» и «Ньюкаслу»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Челси» и «Ньюкасл» следят за ситуацией вокруг вингера «Барселоны» Рафиньи, сообщает Sport.es.

По данным источника, команды АПЛ надеются воспользоваться тяжелым финансовым положением каталонского клуба, чтобы приобрести бразильского игрока летом.

Информируется, что «Барселона» не хочет продавать 26-летнего игрока и предпочла бы расстаться с теми, кто в меньшей степени влияет на результат команды, но пока наибольший интерес есть именно к Рафиньи. Руководство клуба согласится продать футболиста, если за него дадут больше 58+7 миллионов евро, которые клуб заплатил за него минувшим летом.

В этом сезоне Рафинья сыграл за команду 36 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 9 результативных передач. Контракт рассчитан до лета 2027 года.

Источник: Sport.es
Рафинья (Рафаэль Диас, ФК «Барселона»)
ФК Барселона
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Челси
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Каземиро второй раз за сезон получил прямую красную карточку в матче АПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 26 20 3 3 59-25 63
2
 Ман. Сити 27 19 4 4 67-25 61
3
 МЮ 25 15 4 6 41-35 49
4
 Тоттенхэм 27 15 3 9 49-37 48
5
 Ливерпуль 26 12 6 8 47-29 42
6
 Ньюкасл 24 10 11 3 35-17 41
7
 Брайтон 24 11 6 7 45-31 39
8
 Фулхэм 26 11 6 9 38-34 39
9
 Брентфорд 25 9 11 5 40-33 38
10
 Челси 26 10 7 9 27-26 37
11
 Астон Вилла 25 10 4 11 31-38 34
12
 Кр. Пэлас 26 6 9 11 21-33 27
13
 Вулверхэмптон 26 7 6 13 19-35 27
14
 Нот. Форест 26 6 8 12 21-47 26
15
 Эвертон 27 6 7 14 20-38 25
16
 Лестер 26 7 3 16 37-46 24
17
 Борнмут 26 6 6 14 25-51 24
18
 Вест Хэм 25 6 5 14 23-33 23
19
 Лидс 26 5 8 13 31-42 23
20
 Саутгемптон 25 6 3 16 20-41 21
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11.03 15:30
Борнмут – Ливерпуль
 1 : 0
11.03 18:00
Эвертон – Брентфорд
 1 : 0
11.03 18:00
Лидс – Брайтон
 2 : 2
11.03 18:00
Лестер – Челси
 1 : 3
11.03 18:00
Тоттенхэм – Нот. Форест
 3 : 1
11.03 20:30
Кр. Пэлас – Ман. Сити
 0 : 1
12.03 17:00
Фулхэм – Арсенал
 - : -
12.03 17:00
МЮ – Саутгемптон
 - : -
12.03 17:00
Вест Хэм – Астон Вилла
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Нелсон Семеду

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