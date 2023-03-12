Рафинья интересен «Челси» и «Ньюкаслу»

«Челси» и «Ньюкасл» следят за ситуацией вокруг вингера «Барселоны» Рафиньи, сообщает Sport.es.

По данным источника, команды АПЛ надеются воспользоваться тяжелым финансовым положением каталонского клуба, чтобы приобрести бразильского игрока летом.

Информируется, что «Барселона» не хочет продавать 26-летнего игрока и предпочла бы расстаться с теми, кто в меньшей степени влияет на результат команды, но пока наибольший интерес есть именно к Рафиньи. Руководство клуба согласится продать футболиста, если за него дадут больше 58+7 миллионов евро, которые клуб заплатил за него минувшим летом.