Рафаэль Бенитес: "Дам два выходных игрокам после матча с ЦСКА"

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес остался доволен коротким сбором в Испании. "Сороки" в Кампоаморе провели товарищеский матч с ЦСКА (1:1).

– Я рад, что удалось предоставить игровую практику футболистам, – цитирует Chronicle Бенитеса. – Это была хорошая неделя для нас. В команде отличная атмосфера, а все знают, как это важно. Игроки получат пару выходных, а потом вернутся к подготовке к матчу с "Хаддерсфилдом". Все очень стараются, выкладываются. Мы подходим к ответственному отрезку сезона. Рад, что все в хорошем настроении.