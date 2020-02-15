Пятая команда Англии может попасть в Лигу чемпионов, если апелляцию «Манчестер Сити» отклонят
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Пятая команда в таблице английской премьер-лиги может попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона, информирует BBC. Произойдет это в том случае, если апелляция «Манчестер Сити» на отстранение от еврокубков будет отклонена.
На данный момент пятое место занимает «Шеффилд».
Напомним, сегодня УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от участия в еврокубках на два следующих сезона из-за грубых нарушений финансового фейр-плей. Кроме того, клуб обязан заплатить штраф в размере 30 миллионов евро.
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