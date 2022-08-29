20-летний защитник «Ливерпуля» перейдет в «Шальке»

20-летний защитник «Ливерпуля» Сепп ван дер Берг перейдет в «Шальке». Клуб и игрок договорились об условиях аренды футболиста на год, сообщает Goal.

На игрока ранее также претендовали «Блэкберн», «Борнмут» и «Майнц».

Ван дер Берг находится в системе «Ливерпуля» с 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока молодежной сборной Нидерландов в 5 миллионов евро.

Напомним, что 29 августа «Милан» купил защитника «Шальке» Малика Тиава.