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20-летний защитник «Ливерпуля» перейдет в «Шальке»

Иван Шитик
Корреспондент
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20-летний защитник «Ливерпуля» Сепп ван дер Берг перейдет в «Шальке». Клуб и игрок договорились об условиях аренды футболиста на год, сообщает Goal.

На игрока ранее также претендовали «Блэкберн», «Борнмут» и «Майнц».

Ван дер Берг находится в системе «Ливерпуля» с 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока молодежной сборной Нидерландов в 5 миллионов евро.

Напомним, что 29 августа «Милан» купил защитника «Шальке» Малика Тиава.

ФК Ливерпуль
ФК Шальке
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