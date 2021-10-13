Про карьеру Уэйна Руни снимут сериал

Стриминговый сервис Amazon Prime снимет сериал про бывшего игрока сборной Англии Уэйна Руни.

Выход сериала запланирован на начало 2022 года. В нем покажут взлеты и падения карьеры англичанина, давление, с которым ему пришлось столкнуться, а также комментарии игроков, которые встречались в его карьере.

«Хочу, чтобы люди лучше понимали меня как личность. На протяжении всей жизни молодой игрок переживает трудные периоды, и я говорю о моментах, когда был действительно подавлен», — отметил Руни.