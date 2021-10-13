Фоден рассказал, кого бы взял с собой на рыбалку
06:29
Полузащитник сборной Англии Фил Фоден признался, что хотел бы сходить на рыбалку с Лионелем Месси.
«Если бы мне пришлось провести день на рыбалке и я мог бы взять с собой одного человека, это был бы Месси. С детства считал его своим кумиром. Если бы я мог просто сесть и поговорить с ним, я думаю, это был бы самый счастливый день в моей жизни», — приводит Goal слова Фодена.
Напомним, «Манчестер Сити», за который играет Фоден, и «ПСЖ», за который играет Месси, являются соперниками по группе Лиги чемпионов.
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