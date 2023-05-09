«Арсенал» предложит Рамсдейлу новый долгосрочный контракт с улучшенной зарплатой

Голкипер «Арсенала» Аарон Рамсдейл может на улучшенных условиях продлить контракт с лондонцами, утверждает The Times.

По информации источника, руководство «Арсенала» хочет наградить 24-летнего вратаря за его игру в этом сезоне. Действующее соглашение Рамсдейла с «канонирами» истекает летом 2025 года.

Рамсдейл перешел в «Арсенал» летом 2021 года. В текущем сезоне он сыграл в 35 матчах в АПЛ, пропустил 39 мячей и 13 раз отстоял на ноль.