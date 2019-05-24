Пресс-служба "Манчестер Сити" развлеклась с снэпчат-фильтрами. Фото

Пресс-служба "Манчестер Сити" воспользовалась фильтрами в приложении Снэпчат. В Твиттере клуба появились "детские" фотографии игроков команды, созданные с помощью фильтра.

Среди прочих снимков присутствует и "детское" изображение полузащитника Александра Зинченко.

В сезоне 2018/19 гг. подопечные Хосепа Гвардьолы выиграл четыре трофея: чемпионат Англии, Кубок и Суперкубок Англии и Кубок английской лиги.

22-летний Зинченко принял участие в 29 матчах "Манчестер Сити", забил 1 гол и отдал 5 результативных передач.