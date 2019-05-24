Пресс-служба "Манчестер Сити" развлеклась с снэпчат-фильтрами. Фото

Пресс-служба "Манчестер Сити" воспользовалась фильтрами в приложении Снэпчат. В Твиттере клуба появились "детские" фотографии игроков команды, созданные с помощью фильтра.
Среди прочих снимков присутствует и "детское" изображение полузащитника Александра Зинченко.
В сезоне 2018/19 гг. подопечные Хосепа Гвардьолы выиграл четыре трофея: чемпионат Англии, Кубок и Суперкубок Англии и Кубок английской лиги.
22-летний Зинченко принял участие в 29 матчах "Манчестер Сити", забил 1 гол и отдал 5 результативных передач.
These @Snapchat filters have got us crying! 😂 👻— Manchester City (@ManCity) 24 мая 2019 г.
🔵 #mancity pic.twitter.com/WyxQX12TZW
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