Форвард «Кристал Пэлас» Заа заявил, что готов вновь попробовать себя в топ-клубе
Нападающий «Кристал Пэлас» Вильфрид Заа заявил, что готов вновь попробовать свои силы в топ-клубе.
«Я чувствую, что готов снова попробовать себя в топ-клубе, потому что я мечтаю о трофеях. Я достаточно хорош, чтобы навязывать конкуренцию лучшим. Если у меня появится возможность, то я не буду отклонять предложение. Я чувствую, что заслужил свой шанс. Хочу выиграть какой-нибудь трофей, чтобы потом говорить детям: «Вот, смотрите, что выиграл ваш папа!» — приводит The Face слова Заа.
С 2013 по 2015 год Заа принадлежал «Манчестер Юнайтед», после чего вернулся в «Кристал Пэлас». Футболист является воспитанником «орлов».
В сезоне-2020/21 Заа провел за «Кристал Пэлас» 30 матчей, на его счету 11 голов и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 28-летнего ивуарийца в 45 миллионов евро. В апреле сообщалось, что форвардом интересуется «Арсенал».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://theface.com/life/wilfried-zaha-crystal-palace-football-interview-2021-louis-vuitton-chanel-a-cold-wall
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