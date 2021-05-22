Форвард «Кристал Пэлас» Заа заявил, что готов вновь попробовать себя в топ-клубе

Нападающий «Кристал Пэлас» Вильфрид Заа заявил, что готов вновь попробовать свои силы в топ-клубе.

«Я чувствую, что готов снова попробовать себя в топ-клубе, потому что я мечтаю о трофеях. Я достаточно хорош, чтобы навязывать конкуренцию лучшим. Если у меня появится возможность, то я не буду отклонять предложение. Я чувствую, что заслужил свой шанс. Хочу выиграть какой-нибудь трофей, чтобы потом говорить детям: «Вот, смотрите, что выиграл ваш папа!» — приводит The Face слова Заа.

С 2013 по 2015 год Заа принадлежал «Манчестер Юнайтед», после чего вернулся в «Кристал Пэлас». Футболист является воспитанником «орлов».

В сезоне-2020/21 Заа провел за «Кристал Пэлас» 30 матчей, на его счету 11 голов и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 28-летнего ивуарийца в 45 миллионов евро. В апреле сообщалось, что форвардом интересуется «Арсенал».