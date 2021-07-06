«Марсель» объявил о переходе Гендузи
13:48
Полузащитник Маттео Гендузи, ранее объявивший о своем уходе из «Арсенала», стал игроком «Марселя», информирует пресс-служба французского клуба.
«Марсель» пока взял в аренду 22-летнего хавбека с последующей опцией выкупа. Ранее сообшалось, что за аренду «Марсель» заплатит 1 миллион евро, а за трансфер — 10 миллионов.
22-летний Гендузи перешел в «Арсенал» летом 2018 года. В сезоне-2020/21 футболист выступал за «Герту» на правах аренды. Он провел 24 матча, в которых забил 2 гола и сделал 1 передачу.
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