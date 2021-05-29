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Полузащитник «Вест Хэма» Райс оценил игру 18-летнего Руни за сборную Англии

12:40
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Полузащитник «Вест Хэма» и сборной Англии Деклан Райс оценил игру Уэйна Руни за национальную команду на чемпионате Европы 2004 года.

«Великий. Ему тут 18 лет... Пугающе», — написал у себя в Twitter Райс, разместив видео голов и лучших моментов с участием Руни на турнире.

Уэйн Руни является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии, на его счету 53 гола. На чемпионате Европы 2004 года форвард забил 4 мяча.

Деклан Райс вошел в предварительный состав сборной Англии на предстоящий чемпионат Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля. На групповой стадии англичане сыграют с Хорватией, Шотландией и Чехией.

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