«Арсенал» поздравил Аршавина с 40-летием
13:44
Лондонский «Арсенал» поздравил бывшего нападающего команды Андрея Аршавина с 40-летием.
«Андрею Аршавину сегодня исполняется 40 лет!» — говорится в публикации «канониров» в Twitter, к которой прикреплена фотография россиянина, делающего покер в ворота «Ливерпуля».
?? Andrey Arshavin turns 40 today! ? pic.twitter.com/4jirqeWYvN— Arsenal (@Arsenal) May 29, 2021
Аршавин выступал за «Арсенал» с января 2009 года по июль 2013 года. На его счету 31 гол и 46 результативных передач в 145 матчах за «канониров».
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