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«Арсенал» поздравил Аршавина с 40-летием

13:44
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Лондонский «Арсенал» поздравил бывшего нападающего команды Андрея Аршавина с 40-летием.

«Андрею Аршавину сегодня исполняется 40 лет!» — говорится в публикации «канониров» в Twitter, к которой прикреплена фотография россиянина, делающего покер в ворота «Ливерпуля».

Аршавин выступал за «Арсенал» с января 2009 года по июль 2013 года. На его счету 31 гол и 46 результативных передач в 145 матчах за «канониров».

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