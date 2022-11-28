Полузащитник «Тоттенхэма» Перишич: «Я скучаю по «Интеру» и Италии»

Полузащитник «Тоттенхэма» Иван Перишич рассказал, что скучает по «Интеру» и Италии.

«Я скучаю по «Интеру» и Италии, они всегда будут моим вторым домом. Милан — это место, где я провел большую часть своей карьеры. Это особенное место для меня», — цитирует Gazzetta dello Sport Перишича.

Хавбек выступал за «Интер» с августа 2015 года. Этим летом 33-летний хорват перешел в «Тоттенхэм». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

В текущем сезоне Перишич провел за «шпор» 21 матч во всех турнирах и отметился 7 результативными передачами.