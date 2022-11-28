Полузащитник Райс принял решение летом покинуть «Вест Хэм»

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс принял решение уйти из команды летом, сообщает журналист Мэтт Лоу.

Ранее сообщалось, что 23-летнего игрока хочет приобрести «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Контракт Райса с «Вест Хэмом» рассчитан до 2024 года, и он уже несколько раз отказывался его продлевать. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.

Деклан Райс является воспитанником «Вест Хэма». При этом он успел пройти и через молодежку «Челси».