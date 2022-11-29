Пулишич не покинет «Челси» в зимнее трансферное окно

Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич не покинет команду в зимнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг, слухи о возможно переходе игрока в «Боруссию», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» не являются актуальными. Он хочет остаться в лондонском клубе.

Однако, по данным источника, переговоры могут состояться, если Пулишич получит большое и интересное предложение после чемпионата мира в Катаре.

В сезоне-2022/23 полузащитник забил один гол и сделал две результативные передачи в 18 матчах за «Челси». Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 38 миллионов евро.