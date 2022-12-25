Полузащитник сборной Марокко Унаи отреагировал на интерес со стороны клубов АПЛ

Полузащитник сборной Марокко и «Анже» Аззедин Унаи отреагировал на информацию об интересе к нему со стороны «Ньюкасла» и «Вест Хэма».

«Мы все знаем, что есть клубы, которые мной интересуются. Нужно будет принять решение, которое может стать очень важным для моей карьеры. Нужно решить все правильно. Пока не знаю, чем все кончится — останусь ли я в «Анже», или же уйду в другую команду, или же переход будет не зимой, а летом. Я каждый день на связи с президентом нашего клуба, мы примем решение, которое будет выгодным для «Анже» и моей карьеры», — приводит официальный сайт «Анже» слова Унаи.

В сезоне-2022/23 Унаи принял участие в 14 матчах «Анже» и не отличился результативными действиями. На ЧМ-2022 он сыграл во всех семи встречах сборной Марокко, с которой занял четвертое место на турнире.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Унаи в 15 миллионов евро.