Полузащитник «Эвертона» Гбамен пропустит три месяца

Полузащитник «Эвертона» Жан-Филипп Гбамен пропустит три месяца. Он получил рецидив травмы бедра и был вынужден перенести операцию, сообщает Sky Sports.

Гбамен перешел в «Эвертон» из «Майнца» прошедшим летом за 25 миллионов фунтов стерлингов. В нынешнем сезоне 23-летний ивуариец успел провести два матча в чемпионате Англии.

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