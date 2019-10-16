Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    Англия

Полузащитник «Эвертона» Гбамен пропустит три месяца

19:26
Теги:

Полузащитник «Эвертона» Жан-Филипп Гбамен пропустит три месяца. Он получил рецидив травмы бедра и был вынужден перенести операцию, сообщает Sky Sports.

Гбамен перешел в «Эвертон» из «Майнца» прошедшим летом за 25 миллионов фунтов стерлингов. В нынешнем сезоне 23-летний ивуариец успел провести два матча в чемпионате Англии.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир