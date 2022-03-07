Пол Скоулз восхитился игрой де Брейне в матче с «МЮ»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз прокомментировал игру бельгийского игрока «Манчестер Сити» Кевине де Брейне.

«Кевин — лучший полузащитник АПЛ, а, возможно, и в мире. Я не могу вспомнить никого, кто был бы близок к нему по уровню. Он может сделать абсолютно все. Это нормально, когда есть игроки, которые хорошо пасуют и владеют мячом, но он еще и забивает голы, создает опасные моменты, защищает ворота и отдает невероятные передачи. Каждый раз, когда мяч у него, он думает о голе», — цитирует Скоулза Metro.

В матче с «МЮ» футболист оформил дубль. В этом сезоне он забил 9 голов и сделал 3 ассиста в 21 матче АПЛ.