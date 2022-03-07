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Сегодня, 10:12

Пол Скоулз восхитился игрой де Брейне в матче с «МЮ»

Пол Скоулз прокомментировал игру де Брейне в матче с «МЮ»
Виктория Кравченко

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз прокомментировал игру бельгийского игрока «Манчестер Сити» Кевине де Брейне.

«Кевин — лучший полузащитник АПЛ, а, возможно, и в мире. Я не могу вспомнить никого, кто был бы близок к нему по уровню. Он может сделать абсолютно все. Это нормально, когда есть игроки, которые хорошо пасуют и владеют мячом, но он еще и забивает голы, создает опасные моменты, защищает ворота и отдает невероятные передачи. Каждый раз, когда мяч у него, он думает о голе», — цитирует Скоулза Metro.

В матче с «МЮ» футболист оформил дубль. В этом сезоне он забил 9 голов и сделал 3 ассиста в 21 матче АПЛ.

Кевин де Брейне
ФК Манчестер Сити
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 Ман. Сити 28 22 3 3 68-18 69
2
 Ливерпуль 27 19 6 2 71-20 63
3
 Челси 26 15 8 3 53-18 53
4
 Арсенал 25 15 3 7 41-29 48
5
 МЮ 28 13 8 7 45-38 47
6
 Вест Хэм 28 13 6 9 46-35 45
7
 Тоттенхэм 25 13 3 9 35-32 42
8
 Вулверхэмптон 27 12 4 11 24-23 40
9
 Саутгемптон 27 8 11 8 34-41 35
10
 Астон Вилла 26 10 3 13 37-37 33
11
 Лестер 25 9 6 10 40-43 33
12
 Кр. Пэлас 28 7 12 9 39-38 33
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 Ньюкасл 26 6 10 10 30-46 28
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 Бернли 26 3 12 11 22-36 21
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 Уотфорд 27 5 4 18 27-50 19
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5.03 15:30
Лестер – Лидс
 1 : 0
5.03 18:00
Астон Вилла – Саутгемптон
 4 : 0
5.03 18:00
Бернли – Челси
 0 : 4
5.03 18:00
Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
 0 : 2
5.03 18:00
Норвич – Брентфорд
 1 : 3
5.03 18:00
Ньюкасл – Брайтон
 2 : 1
5.03 20:30
Ливерпуль – Вест Хэм
 1 : 0
6.03 17:00
Уотфорд – Арсенал
 2 : 3
6.03 19:30
Ман. Сити – МЮ
 4 : 1
7.03 23:00
Тоттенхэм – Эвертон
 - : -
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Диогу Жота

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Трент Александр-Арнолд

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Рис Джеймс

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Челси

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Астон Вилла

 22 1 3
Гранит Джака

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Поль Погба

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