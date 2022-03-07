Невилл: «Сити» играл выдающимся образом, а «Юнайтед» выглядел позорно"

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал поражение команды от «Манчестер Сити» (1:4) в матче 28-го тура АПЛ.

«Манчестер Сити» играл выдающимся образом, — приводит слова Невилла BBC. — А «Манчестер Юнайтед» выглядел позорно в последние 25 минут. Команда показала серьезность своих намерений лишь в первом тайме. Рангник в первый раз столкнулся с настоящей командой, и ему показали, кто есть кто".