Пол Скоулз считает, что Погба не покинет «МЮ»
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз рассказал, что думает о будущем Поля Погба в стане манкунианцев.
«Думаю, он останется. Пару лет назад он играл в команде, которая работала не так, как нужно. В этой команде у него все в порядке. Учитывая количество атакующих футболистов, а также мастерство Погба, я думаю, он сможет многое дать этой команде. Думаю, он подпишет контракт с «МЮ», — цитирует Скоулза Daily Mail.
Сообщалось, что в Погба заинтересован «ПСЖ». Текущее соглашение 28-летнего француза рассчитано до лета 2022 года.
В прошлом сезоне Погба провел 26 матчей в чемпионате Англии, забил 3 гола и отдал 3 результативных передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-9895197/Paul-Pogba-STAY-Man-United-team-win-trophies-believes-Paul-Scholes.html?ns_mchannel=rss&ns_campaign=1490&ito=1490
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