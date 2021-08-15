Пол Скоулз считает, что Погба не покинет «МЮ»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз рассказал, что думает о будущем Поля Погба в стане манкунианцев.

«Думаю, он останется. Пару лет назад он играл в команде, которая работала не так, как нужно. В этой команде у него все в порядке. Учитывая количество атакующих футболистов, а также мастерство Погба, я думаю, он сможет многое дать этой команде. Думаю, он подпишет контракт с «МЮ», — цитирует Скоулза Daily Mail.

Сообщалось, что в Погба заинтересован «ПСЖ». Текущее соглашение 28-летнего француза рассчитано до лета 2022 года.

В прошлом сезоне Погба провел 26 матчей в чемпионате Англии, забил 3 гола и отдал 3 результативных передачи.