Гвардиола считает, что победа в АПЛ важнее, чем в Лиге чемпионов
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что победа в АПЛ важнее трофея Лиги чемпионов.
«Всегда говорил, что победа в чемпионате более значима. С финансовой точки зрения любому клубу важнее квалифицироваться в следующую Лигу чемпионов. У нас осталось четыре игры, постараемся сделать все, чтобы завоевать титул в ближайшие выходные», — цитирует Гвардиолу пресс-служба клуба.
Завтра, 8 мая, «Сити» сыграет с «Челси» в 35-м туре чемпионата Англии. Начало — в 19.30 (мск). Подопечные Гвардиолы лидируют в турнирной таблице АПЛ, обгоняя ближайшего преследователя на 13 очков.
29 мая «Ман Сити» сыграет с «Челси» в финале Лиги чемпионов в Стамбуле.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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