Гвардиола считает, что победа в АПЛ важнее, чем в Лиге чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что победа в АПЛ важнее трофея Лиги чемпионов.

«Всегда говорил, что победа в чемпионате более значима. С финансовой точки зрения любому клубу важнее квалифицироваться в следующую Лигу чемпионов. У нас осталось четыре игры, постараемся сделать все, чтобы завоевать титул в ближайшие выходные», — цитирует Гвардиолу пресс-служба клуба.

Завтра, 8 мая, «Сити» сыграет с «Челси» в 35-м туре чемпионата Англии. Начало — в 19.30 (мск). Подопечные Гвардиолы лидируют в турнирной таблице АПЛ, обгоняя ближайшего преследователя на 13 очков.

29 мая «Ман Сити» сыграет с «Челси» в финале Лиги чемпионов в Стамбуле.