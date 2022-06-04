Диего Коста: «Я заходил в голый в душ и говорил: «Канте, обними меня!»

Бывший нападающий «Челси» Диего Коста рассказал, насколько застенчив был хавбек Н`Голо Канте.

«Когда я был в «Челси», я всегда пытался обнять Канте в шутку. Он очень застенчив. Я заходил в душ голый и говорил: «Канте, обними меня!» и он сразу вопил: «Нет, нет, Диего!» Он даже не снимает нижнее белье, чтобы принять душ», — цитирует Косту Canal Pilhado.

Коста и Канте вместе провели полтора сезона в «Челси». Испанский нападающий покинул лондонцев в 2018 году, а француз все еще играет за команду.