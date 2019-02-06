"Покер по-норвежски". 20 лет назад Сульшер забил 4 гола за 10 минут

Сегодня исполнилось 20 лет одному из самых успешных матчей в карьере Уле Гуннара Сульшера. Нынешний исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" 6 февраля 1999 года вышел на замену в составе "красных дьяволов" в матче чемпионата Англии против "Ноттингем Форест".

Норвежец заменил Дуайта Йорка на 71-й минуте при счете 4:1. За десять минут - с 80-й по 90-ю - Сульшер забил четыре мяча. Матч завершился выигрышем "МЮ" со счетом 8:1 - это самая крупная выездная победа команды в английской премьер-лиге. По итогам того сезона "МЮ" станет чемпионом, а "Ноттингем Форест" вылетит из элитного дивизона и не вернется в него до сих пор.

В том же году Сульшер забьет один из самых важных голов в своей карьере. В финале Лиги чемпионов-1999 против "Баварии", также выйдя на замену, он провел победный мяч в добавленное время, сделав счет 2:1.

Сульшер возглавил "МЮ" в декабре прошлого года, контракт с ним заключен до конца сезона.

#OnThisDay 20 years ago, @ManUtd's Ole Gunnar Solskjær scored 4 goals in 10 minutes after coming off the bench!pic.twitter.com/Q4BvXuhR4b – International Champions Cup (@IntChampionsCup) 6 февраля 2019 г.

Чемпионат Англии-1998/99

Премьер-лига

24-й тур

"Ноттингем Форест" - "Манчестер Юнайтед" - 1:8 (1:2)

Голы: Йорк, 2 (0:1). Роджерс, 6 (1:1). Коул, 7 (1:2). Коул, 49 (1:3). Йорк, 66 (1:4). Сульшер, 80 (1:5). Сульшер, 87 (1:6). Сульшер, 90 (1:7). Сульшер, 90 (1:8).

"Ноттингем Форест": Бизант, Харкс, Роджерс, Армстронг (Порфириу, 74), Палмер, Йельде, Геммилл (Маттссон, 57), Джонсон, Стоун, ван Хойдонк, Даршевиль (Фридман, 25).

"Манчестер Юнайтед": Шмайхель, Г. Невилл, Йонсен, Стам, Ф. Невилл, Бекхэм, Кин (Кертис, 71), Скоулз, Блумквист (Батт, 75), Коул, Йорк (Сульшер, 71),

Предупреждения: Порфириу, Кин, Г. Невилл, Ф. Невилл.

Судья: Элкок.

6 февраля. Ноттингем. Стадион "Сити Граунд". 30 025 зрителей.