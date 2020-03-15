Пока АПЛ решает, что делать с сезоном из-за коронавируса, Давид Сильва проводит время с семьей

Английская премьер-лига и Английская футбольная лига приостановили проведение матчей из-за распространения коронавируса. Турниры отложены как минимум до 4 апреля.

Пока футболисты не могут даже тренироваться. Это позволяет им заниматься другими делами. Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва проводит все свободное время с семьей.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 156 тысяч человек, скончались 5833, а 73968 считаются выздоровевшими. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

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