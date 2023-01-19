Погиб бывший защитник «Тоттенхэма» Уолкс

В Майами в результате кораблекрушения погиб футболист «Шарлотт» Антон Уолкс.

«Мы убиты горем из-за трагической смерти Антона Уолкса. Он был потрясающим отцом, партнером и товарищем по команде. Его жизнерадостность вдохновляла всех, кто его встречал. Он представлял команду на самом высоком уровне. Многим будет его не хватать. В это тяжелое время клуб предлагает свою поддержку семье Антона», — приводит пресс-служба клуба слова спортивного директора команды Зорана Крнеты.

Как отмечается, 25-летний футболист погиб в Майами при столкновении двух лодок.

Уолкс являлся воспитанником и игроком «Тоттенхэма». Также он выступал за такие клубы, как «Портсмут» и «Атланта Юнайтед». В декабре 2021 года Уолкс стал игроком «Шарлотта».