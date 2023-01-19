«Челси» заплатит 35 миллионов евро за 20-летнего полузащитника ПСВ

Полузащитник ПСВ Нони Мадуэке близок к переходу в «Челси». Лондонский клуб заплатит за футболиста 35 миллионов евро, пишет инсайдер Николо Скира.

20-летний англичанин уже согласовал условия контракта с клубом английской премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что ПСВ хочет получить 45 миллионов евро за воспитанника «Тоттенхэма».

В сезоне-2022/23 Мадуэке забил 1 гол в 7 матчах в составе ПСВ. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.