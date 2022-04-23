Погба намерен покинуть «Манчестер Юнайтед» свободным агентом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник подтвердил, что полузащитник Поль Погба покинет команду. 19 апреля француз получил травму в матче с «Ливерпулем» (0:4).

«В сложившейся ситуации Погба не будет продлевать контракт с «Манчестер Юнайтед». Скорее всего, в следующем сезоне его здесь уже не будет», — цитирует Рангника журналист Фабрицио Романо в Twitter.

В этом сезоне 29-летний Погба провел 27 матчей, забил 1 гол и сделал 8 результативных передач. По окончании сезона контракт Погба с клубом заканчивается.