«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за Рюдигера

«Манчестер Юнайтед» входит в число претендентов на защитника «Челси» Антонио Рюдигера. Однако сам футболист не заинтересован в переходе у «МЮ», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

28-летний немецкий футболист выбирает между двумя клубами — «Реалом» и «ПСЖ».

Ранее появилась информация, что парижский клуб сделал игроку более выгодное с финансовой точки зрения предложение.

В нынешнем сезоне Рюдигер забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи в 47 матчах за лондонцев. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.