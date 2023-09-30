Почеттино рассказал, что думает о возможной дисквалификации капитана «Челси» Джеймса

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино поделился мнением о возможной дисквалификации капитана команды Риса Джеймса.

«Я понятия не имею, что произойдет. Я лишь хочу, чтобы Рис поскорее начал тренироваться с командой. Ничего не могу сказать о ситуации с арбитром, так как ничего не видел», — сказал Почеттино на пресс-конференции.

Защитник обвинен в неподобающем поведении по отношению к судье в матче с «Астон Виллой».