Главный тренер «Тоттенхэма» Постекоглу поделился мнением о Клоппе

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу рассказал, что думает о главном тренере «Ливерпуля» Юргене Клоппе перед встречей с мерсисайдцами в АПЛ.

«Клопп — отличный тренер. Это один из наставников, который оказал большое влияние на «Ливерпуль» и АПЛ. Когда он пришел в этот чемпионат, то вывел игру в нем на другой уровень», — цитирует Постекоглу ESPN.

Матч «Тоттенхэма» против «Ливерпуля» состоится сегодня, 30 сентября.