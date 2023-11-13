Почеттино прокомментировал ничью в матче «Челси» — «Манчестер Сити»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал ничью в матче 12-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити» (4:4).

«Я очень горжусь и счастлив. Игроки заслуживают похвалы, потому что выступление сегодня вечером было потрясающим. Мы встретились с командой, которая, на мой взгляд, является лучшей в мире. Во время игры произошло слишком много обстоятельств, которыми я очень гордился, потому что-то, как мы управляли игрой, было действительно хорошим. Конечно, всегда есть что улучшить, но это процесс. Это путь, в котором мы хотим построить проект с нуля. Такой опыт и игры очень важны и значительно улучшат наших игроков и нашу команду, но сейчас нам нужно использовать их и перенести в будущее», — приводит слова Почеттино официальный сайт «Челси».

«Манчестер Сити» сохранил лидерство в таблице АПЛ, набрав 28 очков. «Челси» (16) поднялся на 10-е место.

25 ноября «горожане» сыграют с «Ливерпулем» в 13-м туре чемпионата Англии. «Челси» в этот же день встретится с «Ньюкаслом».