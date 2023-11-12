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Сегодня, 21:35

«Манчестер Сити» и «Челси» сыграли вничью, забив 8 голов

Виктория Кравченко
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Игроки «Челси» и «Манчестер Сити».
Фото Reuters

«Манчестер Сити» и «Челси» сыграли вничью в 12-м туре чемпионата Англии — 4:4.

У «горожан» форвард Эрлин Холанн открыл счет на 25-й минуте, реализовав пенальти. Спустя 4 минуты лондонцы забили ответный мяч. На 37-й минуте Рахим Стерлинг вывел «синих» вперед, однако игрок «Сити» Мануэль Аканджи на 45+1-й минуте сравнял счет.

Во втором тайме Холанн на 47-й минуте оформил дубль. Спустя 20 минут Николас Джексон снова сравнял счет. На 86-й минуте Родри вывел гостей вперед, но на 90+5-й минуте хавбек «Челси» Коул Палмер забил четвертый гол с пенальти и спас команду от поражения.

«Манчестер Сити» сохранил лидерство в таблице АПЛ, набрав 28 очков. «Челси» (16) поднялся на 10-е место.

25 ноября «горожане» сыграют с «Ливерпулем» в 13-м туре чемпионата Англии. «Челси» в этот же день встретится с «Ньюкаслом».

Англия. Премьер-лига. 12-й тур
12 нояб, 19:30. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
4:4
Манчестер Сити

ФК Манчестер Сити
ФК Челси
16
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«Астон Вилла» обыграла «Фулхэм» в матче АПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 12 9 1 2 32-12 28
2
 Ливерпуль 12 8 3 1 27-10 27
3
 Арсенал 12 8 3 1 26-10 27
4
 Тоттенхэм 12 8 2 2 24-15 26
5
 Астон Вилла 12 8 1 3 29-17 25
6
 МЮ 12 7 0 5 13-16 21
7
 Ньюкасл 12 6 2 4 27-13 20
8
 Брайтон 12 5 4 3 25-21 19
9
 Вест Хэм 12 5 2 5 21-22 17
10
 Челси 12 4 4 4 21-16 16
11
 Брентфорд 12 4 4 4 19-17 16
12
 Вулверхэмптон 12 4 3 5 16-20 15
13
 Кр. Пэлас 12 4 3 5 12-16 15
14
 Эвертон 12 4 2 6 14-17 14
15
 Нот. Форест 12 3 4 5 14-18 13
16
 Фулхэм 12 3 3 6 10-20 12
17
 Борнмут 12 2 3 7 11-27 9
18
 Лутон Таун 12 1 3 8 10-22 6
19
 Шеффилд Юн. 12 1 2 9 10-31 5
20
 Бернли 12 1 1 10 9-30 4
Результаты / календарь
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36 тур
37 тур
38 тур
11.11 15:30
Вулверхэмптон – Тоттенхэм
 2 : 1
11.11 18:00
Арсенал – Бернли
 3 : 1
11.11 18:00
Кр. Пэлас – Эвертон
 2 : 3
11.11 18:00
МЮ – Лутон Таун
 1 : 0
11.11 20:30
Борнмут – Ньюкасл
 2 : 0
12.11 17:00
Астон Вилла – Фулхэм
 3 : 1
12.11 17:00
Брайтон – Шеффилд Юн.
 1 : 1
12.11 17:00
Ливерпуль – Брентфорд
 3 : 0
12.11 17:00
Вест Хэм – Нот. Форест
 3 : 2
12.11 19:30
Челси – Ман. Сити
 4 : 4
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 13
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 10
Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

Вест Хэм Юнайтед

 8
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 6
Жереми Доку

Жереми Доку

Манчестер Сити

 5
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 11 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 10 1 4
Кристиан Ромеро

Кристиан Ромеро

Тоттенхэм Хотспур

 11 1 2
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