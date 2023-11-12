«Манчестер Сити» и «Челси» сыграли вничью, забив 8 голов
«Манчестер Сити» и «Челси» сыграли вничью в 12-м туре чемпионата Англии — 4:4.
У «горожан» форвард Эрлин Холанн открыл счет на 25-й минуте, реализовав пенальти. Спустя 4 минуты лондонцы забили ответный мяч. На 37-й минуте Рахим Стерлинг вывел «синих» вперед, однако игрок «Сити» Мануэль Аканджи на 45+1-й минуте сравнял счет.
Во втором тайме Холанн на 47-й минуте оформил дубль. Спустя 20 минут Николас Джексон снова сравнял счет. На 86-й минуте Родри вывел гостей вперед, но на 90+5-й минуте хавбек «Челси» Коул Палмер забил четвертый гол с пенальти и спас команду от поражения.
«Манчестер Сити» сохранил лидерство в таблице АПЛ, набрав 28 очков. «Челси» (16) поднялся на 10-е место.
25 ноября «горожане» сыграют с «Ливерпулем» в 13-м туре чемпионата Англии. «Челси» в этот же день встретится с «Ньюкаслом».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|12
|9
|1
|2
|32-12
|28
|
2
|Ливерпуль
|12
|8
|3
|1
|27-10
|27
|
3
|Арсенал
|12
|8
|3
|1
|26-10
|27
|
4
|Тоттенхэм
|12
|8
|2
|2
|24-15
|26
|
5
|Астон Вилла
|12
|8
|1
|3
|29-17
|25
|
6
|МЮ
|12
|7
|0
|5
|13-16
|21
|
7
|Ньюкасл
|12
|6
|2
|4
|27-13
|20
|
8
|Брайтон
|12
|5
|4
|3
|25-21
|19
|
9
|Вест Хэм
|12
|5
|2
|5
|21-22
|17
|
10
|Челси
|12
|4
|4
|4
|21-16
|16
|
11
|Брентфорд
|12
|4
|4
|4
|19-17
|16
|
12
|Вулверхэмптон
|12
|4
|3
|5
|16-20
|15
|
13
|Кр. Пэлас
|12
|4
|3
|5
|12-16
|15
|
14
|Эвертон
|12
|4
|2
|6
|14-17
|14
|
15
|Нот. Форест
|12
|3
|4
|5
|14-18
|13
|
16
|Фулхэм
|12
|3
|3
|6
|10-20
|12
|
17
|Борнмут
|12
|2
|3
|7
|11-27
|9
|
18
|Лутон Таун
|12
|1
|3
|8
|10-22
|6
|
19
|Шеффилд Юн.
|12
|1
|2
|9
|10-31
|5
|
20
|Бернли
|12
|1
|1
|10
|9-30
|4
|11.11
|15:30
|
Вулверхэмптон – Тоттенхэм
|2 : 1
|11.11
|18:00
|
Арсенал – Бернли
|3 : 1
|11.11
|18:00
|
Кр. Пэлас – Эвертон
|2 : 3
|11.11
|18:00
|
МЮ – Лутон Таун
|1 : 0
|11.11
|20:30
|
Борнмут – Ньюкасл
|2 : 0
|12.11
|17:00
|
Астон Вилла – Фулхэм
|3 : 1
|12.11
|17:00
|
Брайтон – Шеффилд Юн.
|1 : 1
|12.11
|17:00
|
Ливерпуль – Брентфорд
|3 : 0
|12.11
|17:00
|
Вест Хэм – Нот. Форест
|3 : 2
|12.11
|19:30
|
Челси – Ман. Сити
|4 : 4
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|13
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|10
|
|
Джаррод Боуэн
Вест Хэм Юнайтед
|8
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|6
|
|
Жереми Доку
Манчестер Сити
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|11
|1
|5
|
|
Родри
Манчестер Сити
|10
|1
|4
|
|
Кристиан Ромеро
Тоттенхэм Хотспур
|11
|1
|2