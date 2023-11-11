Почеттино: «Палмер похож на Мату? Не, он больше похож на Ди Марию»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино ответил на вопрос о сравнении Коула Палмера с Хуаном Матой.

«Нет, он больше похож на Анхеля Ди Марию. Если вы посмотрите на его тело и на то, как он двигается, то он больше похож на Ди Марию», — приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо.

21-летний англичанин перешел в «Челси» из «Манчестер Сити» летом 2023 года. В текущем хавбек провел 13 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.