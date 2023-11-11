Почеттино: «Палмер похож на Мату? Не, он больше похож на Ди Марию»
Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино ответил на вопрос о сравнении Коула Палмера с Хуаном Матой.
«Нет, он больше похож на Анхеля Ди Марию. Если вы посмотрите на его тело и на то, как он двигается, то он больше похож на Ди Марию», — приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо.
21-летний англичанин перешел в «Челси» из «Манчестер Сити» летом 2023 года. В текущем хавбек провел 13 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|11
|9
|0
|2
|28-8
|27
|
2
|Тоттенхэм
|11
|8
|2
|1
|23-13
|26
|
3
|Ливерпуль
|11
|7
|3
|1
|24-10
|24
|
4
|Арсенал
|11
|7
|3
|1
|23-9
|24
|
5
|Астон Вилла
|11
|7
|1
|3
|26-16
|22
|
6
|Ньюкасл
|11
|6
|2
|3
|27-11
|20
|
7
|Брайтон
|11
|5
|3
|3
|24-20
|18
|
8
|МЮ
|11
|6
|0
|5
|12-16
|18
|
9
|Брентфорд
|11
|4
|4
|3
|19-14
|16
|
10
|Челси
|11
|4
|3
|4
|17-12
|15
|
11
|Кр. Пэлас
|11
|4
|3
|4
|10-13
|15
|
12
|Вест Хэм
|11
|4
|2
|5
|18-20
|14
|
13
|Нот. Форест
|11
|3
|4
|4
|12-15
|13
|
14
|Вулверхэмптон
|11
|3
|3
|5
|14-19
|12
|
15
|Фулхэм
|11
|3
|3
|5
|9-17
|12
|
16
|Эвертон
|11
|3
|2
|6
|11-15
|11
|
17
|Лутон Таун
|11
|1
|3
|7
|10-21
|6
|
18
|Борнмут
|11
|1
|3
|7
|9-27
|6
|
19
|Бернли
|11
|1
|1
|9
|8-27
|4
|
20
|Шеффилд Юн.
|11
|1
|1
|9
|9-30
|4
Результаты / календарь
1 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|11.11
|15:30
|
Вулверхэмптон – Тоттенхэм
|- : -
|11.11
|18:00
|
Арсенал – Бернли
|- : -
|11.11
|18:00
|
Кр. Пэлас – Эвертон
|- : -
|11.11
|18:00
|
МЮ – Лутон Таун
|- : -
|11.11
|20:30
|
Борнмут – Ньюкасл
|- : -
|12.11
|17:00
|
Астон Вилла – Фулхэм
|- : -
|12.11
|17:00
|
Брайтон – Шеффилд Юн.
|- : -
|12.11
|17:00
|
Ливерпуль – Брентфорд
|- : -
|12.11
|17:00
|
Вест Хэм – Нот. Форест
|- : -
|12.11
|19:30
|
Челси – Ман. Сити
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|11
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|8
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|8
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|6
|
|
Жереми Доку
Манчестер Сити
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|11
|1
|5
|
|
Родри
Манчестер Сити
|9
|1
|3
|
|
Кристиан Ромеро
Тоттенхэм Хотспур
|11
|1
|2
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