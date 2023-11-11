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Сегодня, 13:10

У футболистов АПЛ появятся нательные камеры

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Футболисты «Тоттенхэма».
Фото Reuters

По информации TNT Sports, перед сегодняшним матчем 12-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм» игроки обеих команд проведут разминку с нательными камерами. Это нововведение будет опробовано впервые.

Такая практика позволит болельщикам по-новому взглянуть на предматчевую разминку футболистов, так как кадры мгновенно загружаются с нательной камеры игрока для использования в трансляции. Израильский стартап MindFly, создающий нательные камеры, разработал специальную стабилизирующую изображение широкоугольную камеру с искусственным интеллектом, которая крепится к сверхлегкому жилету GPS, а в футболке, надеваемой сверху, на уровне груди прорезается отверстие для обзора. Игроки сказали, что это приспособление не мешает на поле. При этом использование подобных камер в официальных матчах запрещено Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB), регулирующим правила игры в футбол.

Летом 2023 года футболисты «Астон Виллы» и «Ньюкасла» опробовали нательные телекамеры во время турне по США, но их использование на стадионе перед официальным матчем АПЛ — первый подобный случай.

Футбол
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Тоттенхэм Хотспур
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 11 9 0 2 28-8 27
2
 Тоттенхэм 11 8 2 1 23-13 26
3
 Ливерпуль 11 7 3 1 24-10 24
4
 Арсенал 11 7 3 1 23-9 24
5
 Астон Вилла 11 7 1 3 26-16 22
6
 Ньюкасл 11 6 2 3 27-11 20
7
 Брайтон 11 5 3 3 24-20 18
8
 МЮ 11 6 0 5 12-16 18
9
 Брентфорд 11 4 4 3 19-14 16
10
 Челси 11 4 3 4 17-12 15
11
 Кр. Пэлас 11 4 3 4 10-13 15
12
 Вест Хэм 11 4 2 5 18-20 14
13
 Нот. Форест 11 3 4 4 12-15 13
14
 Вулверхэмптон 11 3 3 5 14-19 12
15
 Фулхэм 11 3 3 5 9-17 12
16
 Эвертон 11 3 2 6 11-15 11
17
 Лутон Таун 11 1 3 7 10-21 6
18
 Борнмут 11 1 3 7 9-27 6
19
 Бернли 11 1 1 9 8-27 4
20
 Шеффилд Юн. 11 1 1 9 9-30 4
Результаты / календарь
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11.11 15:30
Вулверхэмптон – Тоттенхэм
 - : -
11.11 18:00
Арсенал – Бернли
 - : -
11.11 18:00
Кр. Пэлас – Эвертон
 - : -
11.11 18:00
МЮ – Лутон Таун
 - : -
11.11 20:30
Борнмут – Ньюкасл
 - : -
12.11 17:00
Астон Вилла – Фулхэм
 - : -
12.11 17:00
Брайтон – Шеффилд Юн.
 - : -
12.11 17:00
Ливерпуль – Брентфорд
 - : -
12.11 17:00
Вест Хэм – Нот. Форест
 - : -
12.11 19:30
Челси – Ман. Сити
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 11
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 8
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 8
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 6
Жереми Доку

Жереми Доку

Манчестер Сити

 5
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 11 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 9 1 3
Кристиан Ромеро

Кристиан Ромеро

Тоттенхэм Хотспур

 11 1 2
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