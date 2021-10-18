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Голкипер «Эвертона» Пикфорд подготовил шпаргалку к матчу с «Вест Хэмом»

Пикфорд подготовил специальную шпаргалку к матчу с «Вест Хэмом»
14:02
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Вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд подготовил шпаргалку к матчу 8-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (0:1), чтобы в случае пенальти отбить мяч, сообщает Goal.

По данным источника, Пикфорд прикрепил подсказку с инфографикой того, как исполняют одиннадцатиметровые удары футболисты соперника, к бутылке с водой.

В этой встрече ни одного пенальти назначено не было.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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