Голкипер «Эвертона» Пикфорд подготовил шпаргалку к матчу с «Вест Хэмом»

Вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд подготовил шпаргалку к матчу 8-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (0:1), чтобы в случае пенальти отбить мяч, сообщает Goal.

По данным источника, Пикфорд прикрепил подсказку с инфографикой того, как исполняют одиннадцатиметровые удары футболисты соперника, к бутылке с водой.

В этой встрече ни одного пенальти назначено не было.