Петер Шмайхель жалеет, что не остался в «МЮ»

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмайхель выразил сожаление, что он решил не оставаться в команде после победы в Лиге чемпионов-1998/99. Голкипер защищал цвета «МЮ» с 1991 года, в 1999-м ушел в «Спортинг» в возрасте 36 лет, а завершил карьеру в неполные 40.

— По мере того, как проходит все больше и больше времени вне футбола, начинаешь мыслить яснее, — цитирует TalkSport Шмайхеля. — Я бы мог гораздо дольше играть за «Манчестер Юнайтед», если бы я умерил свою гордость и поговорил с тренером об этом. Я не стал так делать.

Я был слишком гордым. Сейчас, в 50 с лишним лет, оглядываешься назад и понимаешь все лучше. То было решение молодого человека, который должен был вести себя сдержаннее. Это не сожаление, но в то же время сожаление, если вы меня понимаете.