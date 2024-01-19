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Перишич вернулся в хорватский «Хайдук»

Алина Савинова
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Нападающий «Тоттенхэма» Иван Перишич на правах аренды перешел в «Хайдук», сообщается на официальном сайте команды.

Соглашение 34-летнего футболиста с хорватским клубом рассчитано до конца текущего сезона.

Перишич — воспитанник «Хайдука». В разные годы своей карьеры он также выступал за «Брогге», «Боруссию» (Дортмунд), «Интер», «Баварию» и другие команды.

В «Тоттенхэме» хорватский форвард играл с 2022 года. Он провел 50 матчей за английскую команду, в которых отметился 1 голом и 14 результативными передачами.

Перишич с 2011 года является игроком сборной Хорватии, вместе с которой стал серебряным призером чемпионата мира 2018 года в России.

Иван Перишич
Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Хайдук
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2
 Ман. Сити 20 13 4 3 48-23 43
3
 Астон Вилла 21 13 4 4 43-27 43
4
 Арсенал 20 12 4 4 37-20 40
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 Вест Хэм 20 10 4 6 33-30 34
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 МЮ 21 10 2 9 24-29 32
8
 Брайтон 20 8 7 5 38-33 31
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 Ньюкасл 21 9 2 10 41-32 29
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 Вулверхэмптон 20 8 4 8 30-31 28
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 Борнмут 19 7 4 8 28-35 25
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 Фулхэм 21 7 3 11 28-36 24
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 Кр. Пэлас 20 5 6 9 22-29 21
15
 Нот. Форест 20 5 5 10 24-35 20
16
 Брентфорд 19 5 4 10 26-31 19
17
 Эвертон 21 8 3 10 24-28 17
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 Лутон Таун 20 4 4 12 24-38 16
19
 Бернли 21 3 3 15 21-42 12
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 Шеффилд Юн. 20 2 3 15 15-49 9
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МЮ – Тоттенхэм
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