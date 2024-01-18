«Челси» готов продать нападающего Бройю за 50-60 миллионов фунтов

«Челси» готов расстаться с нападающим команды Армандо Бройей, сообщает The Telegraph.

По данным источника, интерес к 22-летнему футболисту проявляют «Фулхэм», «Вулверхэмптон», «Вест Хэм», а также клубы из других стран. Синие готовы продать Брою за 50-60 миллионов фунтов. При оценке игрока клуб ориентировался на суммы трансферов других нападающих — Расмуса Хойлунда (72 миллиона фунтов) и Эвана Фергюсона (100 миллионов фунтов).

Бройя в текущем сезоне сыграл за «Челси» 17 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную пердачу. Его контракт рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.