«Челси» принял предложение «Интера» об аренде Лукаку за 10 миллионов евро

Переговоры «Челси» и «Интера» по поводу Лукаку вышли на завершающую стадию

Переговоры «Челси» и «Интера» по поводу нападающего Ромелу Лукаку вышли на финальную стадию.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, лондонский клуб принял предложение об аренде 29-летнего форварда за 10 миллионов евро плюс дополнительные бонусы.

Ранее сообщалось, что «Интер» планирует представить бельгийского футболиста на следующей неделе.

В прошедшем сезоне Лукаку забил 15 мячей и отдал две результативные передачи в 44 матчах за лондонцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.