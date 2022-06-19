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Сегодня, 19:23

«Торино» близок к заключению сделки по аренде Влашича

Анна Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Вест Хэма» Никола Влашич скорее всего отправится летом в аренду в «Торино».

Как сообщает TMW, клубы уже договорились о переходе 24-летнего игрока на правах аренды и сделка близка к завершению. Главный тренер «Торино» Иван Юрич очень хочет видеть хорватского полузащитника в своей команде.

Влашич выступает за «Вест Хэм» с августа 2021 года, перейдя из ЦСКА за 30 миллионов евро.

В минувшем сезоне на счету полузащитника 31 матч, в которых он отметился голом и двумя результативными передачами. Контракт Влашича с «молотобойцами» действует до 30 июня 2026 года.

Источник: https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/tmw-torino-vicina-l-intesa-con-il-west-ham-per-il-prestito-di-vlasic-lo-vuole-juric-1696336
Никола Влашич
Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Торино
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