«Торино» близок к заключению сделки по аренде Влашича

Полузащитник «Вест Хэма» Никола Влашич скорее всего отправится летом в аренду в «Торино».

Как сообщает TMW, клубы уже договорились о переходе 24-летнего игрока на правах аренды и сделка близка к завершению. Главный тренер «Торино» Иван Юрич очень хочет видеть хорватского полузащитника в своей команде.

Влашич выступает за «Вест Хэм» с августа 2021 года, перейдя из ЦСКА за 30 миллионов евро.

В минувшем сезоне на счету полузащитника 31 матч, в которых он отметился голом и двумя результативными передачами. Контракт Влашича с «молотобойцами» действует до 30 июня 2026 года.