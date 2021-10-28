Павлюченко рассказал, что его жена плакала из-за отъезда семьи из Англии

Экс-форвард сборной России Роман Павлюченко в интервью YouTube-каналу «Ответь по-братски» вспомнил, как вернулся в РПЛ из «Тоттенхэма» в 2012 году.

— Когда я приехал из Англии в Россию, потренировался и поиграл на искусственном поле, увидел полупустые трибуны и подумал «куда я приехал?» Я пожалел о возвращении. Это была большая ошибка в моей карьере. А вернулся я сам. Меня клуб не хотел продавать.

Мне президент «Тоттенхэма» Леви сказал: «Рома, если бы ты был моим сыном, я тебя прямо сейчас бы отшлепал». Он просто не понимал, как из Англии можно уехать обратно в Россию. Почему я уехал? 2012 год. Чемпионат Европы. Дик Адвокат — тренер нашей сборной. У меня был плохой период, я не играл. И мне Адвокат сказал: «Рома, если ты не играешь, то я тебя на Евро не повезу». А я понимал, что не имею права пропустить чемпионат Европы.

Я начал просить президента «Тоттенхэма» о продаже или аренде и сказал, что хочу играть. Он просил меня не торопиться c таким решением. У меня были предложения из Англии, но президент клуба отказался работать с конкурентами по чемпионату. У меня были хорошие отношения с болельщиками «Тоттенхэма», и он боялся попасть в их немилость. То есть либо в Европу, либо в Россию. За меня выставили большую сумму.

«Локомотив» заплатил за меня 12 миллионов евро. Эти деньги в Европе никто не мог дать. «Спартак», по-моему, интересовался мной, но они готовы были дать 7-8 миллионов. Но Ольга Смородская и «Локомотив» решили провернуть мой трансфер. У меня жена плакала, не хотела уезжать из Англии. Ребенок у нас там пошел в школу, уже и язык выучил. Мы там и дом купили. Не хотелось уезжать. Но так распорядилась судьба.